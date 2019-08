Dumoulin, nouveau cador de Jumbo-Visma

Incontestablement l’un des plus gros transferts de l’été. Tom Dumoulin, lauréat du Giro 2017 et deuxième du Tour de France 2018, ne courra plus pour la Sunweb en 2020. Le Néerlandais a rompu son contrat qui durait encore deux ans et rejoindra Jumbo-Visma à compter de l’année prochaine.

It's been an amazing 8 years with @TeamSunweb and I couldn't have got to where I am today without them. Thankful for everything we have achieved together! https://t.co/DxE0s1meZi — Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) 19 août 2019

C’est la formation allemande, réticente depuis plusieurs semaines à laisser partir son leader, qui a annoncé la nouvelle la première son sur compte Twitter ce lundi. Dans un communiqué, Dumoulin explique : "Après la déception d’avoir manqué le Tour et de me retrouver assis chez moi, j’ai commencé à considérer qu’un nouvel environnement pouvait être rafraîchissant".

Avant de faire part de son émotion et de sa gratitude envers ses ex-coéquipiers : "Ça me fait mal de partir. Mon cœur est ici et ensemble nous avons accompli de grandes choses dont je suis très fier. J’ai prouvé avec Sunweb que gagner un Grand Tour était possible et je n’ai aucun doute que je pouvais le refaire avec eux", a jugé le natif de Maastricht, membre de ce groupe depuis 2012.

We have a dream. So from now on we don’t fight against each other, but with each other. Together. For the same dream. #samenwinnen pic.twitter.com/anA4OwTgjT — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) 19 août 2019

Malgré ces déclarations, le Batave rejoint incontestablement une équipe bien mieux armée pour lui permettre d'atteindre le Graal d'une victoire finale à Paris. Ambition commune avec les Jaune et Noir, qui réaffirment, avec des coureurs comme Steven Kruijswijk (3e du Tour en 2019), Primoz Roglic (3e du Giro cette année), George Bennett et Laurens de Plus, vainqueur dimanche du BinckBank Tour, leurs ambitions de remporter enfin le Tour de France.

Avant de viser cet objectif avec la formation néerlandaise, Dumoulin devra se remettre d’une année 2019 très difficile. Le champion du monde 2017 du contre-la-montre n’a terminé que deux courses cette année, Tirreno-Adriatico et l’UAE Tour. Une chute lors de la 4e étape du Tour d’Italie a compromis l’ensemble de sa saison, le forçant, mal remis d’une blessure à un genou, à se retirer du Critérium du Dauphiné et à renoncer à la Grande Boucle.