Dumoulin : « Condenser sur moins de trois mois, une bonne idée »

Tom Dumoulin attend d'en savoir plus pour sa saison 2020 : « Je sais juste que, pour le moment, on part pour le Tour de France avec le même groupe, moi y compris, et le reste je ne sais pas. Le programme a été publié, l'équipe va en discuter peut-être la semaine prochaine, au plus tard, pour tous les coureurs. Ils voudront savoir ce qu'on en pense, et par la suite on aura un plan final pour la saison. Mais pour le moment, ce n'est pas finalisé. »

« C'est un défi, mais c'est le mieux qu'on puisse faire »

Transfuge de Sunweb, où il avait gagné le Giro 2017, le Néerlandais de 29 ans est satisfait du projet global de l'UCI : « C'est une bonne idée de laisser les courses condensées sur moins de trois mois. C'est très compliqué, évidemment, pour certains organisateurs. C'est un défi, mais c'est le mieux qu'on puisse faire au vu de la situation. Je suis pour ce programme-là. »