DSM : Vers une rupture de contrat pour Benoot ?

Décidément, rien ne semble se passer normalement du côté de l'équipe allemande DSM (anciennement connue sous l'appellation Sunweb), où évolue notamment le Français Romain Bardet. En effet, après Tom Dumoulin, parti du côté de la formation Jumbo-Visma, Marc Hirschi, désormais pensionnaire de l'équipe UAE Emirates, ou bien encore Michael Matthews, qui porte aujourd'hui les couleurs de la formation BikeExchange, un autre coureur serait sur le point de claquer la porte, en mettant fin de manière prématurée à sa collaboration avec cette formation de cyclisme. Et ce fameux coureur n'est autre que Tiesj Benoot. Selon les informations révélées par WielerFlits, le coureur belge, aujourd'hui âgé de 27 ans, serait sur le point de rompre son contrat avec sa formation actuelle. Ce serait ce qu'il serait actuellement en train de négocier avec ses dirigeants.

Benoot avait pourtant prolongé son contrat en septembre 2020

Pourtant, pas plus tard que lors du mois de septembre 2020, le coureur, arrivé au sein de cette équipe à l'occasion de l'exercice 2020, avait alors prolongé son bail. Un contrat qui court d'ailleurs jusqu'à la fin de la saison 2022. L'an passé, Benoot s'est illustré plus d'une fois. En effet, le coureur a notamment remporté une étape à l'occasion du Tour de France, tout en terminant également deuxième lors de Paris-Nice. Le Belge a également eu l'opportunité de s'illustrer, et ce même à deux reprises, sur une Classique, à savoir Liège-Bastogne-Liège, en terminant dans le Top 10, lors de deux années consécutives. A l'occasion de la saison 2020, Tiesj Benoot avait, en effet, pris la huitième place finale, avant de faire encore mieux cette année. En effet, lors de l'édition 2021 de Liège-Bastogne-Liège, le Belge avait alors terminé à la septième position. Reste désormais à savoir de quoi sera fait son avenir et sous quelles couleurs, le coureur aura, à l'avenir, l'opportunité de continuer à briller.