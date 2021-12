DSM : L'équipe va changer de nationalité en 2022

Qui dit sponsor néerlandais, dit désormais licence néerlandaise

C’est un petit changement qui veut dire beaucoup. Fondée en 2005 sous le nom Shimano-Memory Corp, l’équipe qui porte actuellement le nom DSM a débuté dans le peloton professionnel sous une licence néerlandaise. Toutefois, à l’entame de la saison 2015, la formation dirigée par Iwan Spekenbrink a fait le choix de devenir allemande alors que la marque locale de shampooing Alpecin a investi massivement pour donner son nom à l’équipe aux côtés du fabricant de cycles Giant et lui permettre de briller au plus haut niveau. Une association qui n’est toutefois pas allé plus loin que la saison 2016, quand la marque a alors rejoint l’équipe russe Katusha et que le voyagiste Sunweb est arrivé avec, pendant un temps, un contrat à durée indéterminée. Mais, après sept saisons sous licence allemande, l’équipe désormais connue sous le nom DSM va retrouver sa nationalité d’origine.En effet, selon les informations du site spécialisé Wielerflits et alors que la formation DSM doit présenter son effectif 2022 ce jeudi, l’équipe dirigée par Iwan Spekenbrink a été enregistrée sous licence provenant de la Fédération Néerlandaise de cyclisme (KNWU). Un changement qui intervient alors que la société DSM, spécialisé dans la chimie et la biotechnologie, est également originaire des Pays-Bas. L’équipe dont un des leaders est Romain Bardet va donc effectuer une sorte de retour aux sources la saison prochaine. Autrement dit, les Pays-Bas seront représentés au sein de l’UCI World Tour par deux formations, l’équipe Jumbo-Visma n’ayant jamais changé de nationalité depuis sa fondation en 1984. Pour ce qui est de la formation DSM, ce changement de nationalité devrait également concerner l’équipe féminine, qui avait changé de nationalité pour devenir allemande en 2020, mais également son équipe de développement, inscrite outre-Rhin depuis 2017.