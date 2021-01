DSM : Le contrat d'Hirschi résilié !

Hirschi a tout cassé pour sa deuxième saison chez les pros



Team DSM and @MarcHirschi are to part ways for the 2021 season. Thanks for everything, Marc!

More: https://t.co/ckHtrEaopO pic.twitter.com/t6eLwjw3eq



— Team DSM (@TeamDSM) January 5, 2021

La sensation du jour dans le peloton est venue d'Allemagne. L'un des meilleurs coureurs du dernier exercice se retrouve subitement sans équipe.Le coup de tonnerre est venu d'un communiqué de la formation allemande et ex-équipe Sunweb, publié ce mardi et annonçant que« Le Team DSM et Marc Hirschi feront routes séparées lors de la saison 2021. Merci pour tout Marc », peut-on lire sur le compte Twitter de l'équipe, qui n'en dit pas beaucoup plus sur son site officiel. « L'équipe DSM s'est entendue avec son coureur Marc Hirschi pour mettre fin à son emploi actuel avant la date de fin initiale du 31 décembre 2021. Il a été convenu que le contrat sera résilié avec effet immédiat et qu'aucune autre observation ne sera faite », apprend-on uniquement, sans savoir si la volonté de rompre le bail vient du coureur lui-même ou de son employeur. Quoi qu'il en soit, cette issue était totalement inattendue, d'autant que c'est l'une des révélations de la saison, pour ne pas dire la révélation de la saison que laisse partir là la nouvelle équipe de Romain Bardet, récent transfuge d'AG2R-La Mondiale.Passé professionnel il y a deux ans sous les couleurs de Sunweb, Hirschi avait ainsi crevé l'écran en 2020, notamment lors du dernier Tour de France., à Sarran. Mais Hirschi, pour sa deuxième saison pro, ne s'était pas arrêté là enderrière Primoz Roglic et de n'être devancé que par Julian Alaphilippe et Wout Van Aert, le 27 septembre dernier lors des Mondiaux sur route d'Imola. Tout laissait donc penser que Sunweb ferait tout pour le retenir. Au lieu de cela, comme Marcel Kittel, Tom Dumoulin, Michael Matthews et Warren Barguil avant lui,Mais les intéressés devraient très vite se bousculer au portillon pour tenter de s'attacher les services du natif de Berne. Et assurément tube de l'été dernier.