DSM : Clap de fin pour Nicolas Roche

Big News: its time for me to close a very special chapter of my life! @TrinitySports_ pic.twitter.com/IXqmmvKGdE

— nicholas roche (@nicholasroche) October 4, 2021

N.Roche : « Je n’ai aucun regret »

Nicolas Roche a décidé de tirer sa révérence. Le coureur irlandais, fils de l’ancien champion du monde mais également vainqueur du Tour de France et du Tour d’Italie en 1987 Stephen Roche, a annoncé ce lundi au travers d’un communiqué qu’il mettait un terme à sa carrière professionnelle « après 17 ans et 1 270 jours de course en pro ». Une décision que le natif de Conflans-Sainte-Honorine a officialisé après avoir pris part à sa toute dernière course, le week-end dernier à l’occasion des championnats d’Irlande, organisés à Wicklow. Après avoir lancé sa carrière au sein de plusieurs équipes françaises, Cofidis, Crédit Agricole, AG2R-La Mondiale, l’Irlandais s’est expatrié avec deux saisons chez Tinkoff avant de rejoindre l’armada Sky en 2015 et 2016. Nicolas Roche aura ensuite porté les couleurs de BMC Racing puis Sunweb, équipe rebaptisée cette saison DSM.Finir sa carrière sur les terres de sa famille était très important à ses yeux. « Courir devant le public irlandais une dernière fois, en sachant que c'était ma dernière course, a été quelque chose de très particulier, a confié Nicolas Roche dans le long communiqué publié via son compte officiel Twitter. Beaucoup d'émotions se sont bousculées dans ma tête pendant les derniers kilomètres, j'ai versé une larme, mais heureusement, je n'ai aucun regret. » Les principaux faits d’armes de Nicolas Roche durant sa carrière resteront deux victoires d’étape sur les routes du Tour d’Espagne. La première lors de l’édition 2013, dont il a pris la cinquième place finale, puis une deuxième en individuel en 2015. Il a également participé au succès de l’équipe BMC Racing lors de la première étape de la Vuelta 2017, disputée dans les rues de Nîmes sous la forme d’un contre-la-montre par équipes. Il aura porté le maillot de champion d’Irlande sur route à deux reprises, en 2009 et 2016, lui qui a également remporté le contre-la-montre en 20017 et 2016.