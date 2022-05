DSM : Bardet récompensé pour avoir aidé Alaphilippe

Le « Comité international du fair play » a remis un trophée à Romain Bardet avant le départ du Giro ce matin, pour son geste envers Julian Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège pic.twitter.com/SBFUauU34b

Bardet salué pour un « geste exemplaire »

Avant de prendre le départ du Giro ce vendredi à Budapest, Romain Bardet a reçu une distinction inattendue. Le 24 avril dernier, à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège, une très grave chute a décimé le peloton et notamment envoyé à terre Julian Alaphilippe. Sérieusement blessé, avec des côtes et une omoplate fracturées mais également un pneumothorax, le double champion du monde a vu son compatriote Romain Bardet venir immédiatement à son chevet après avoir été lui-même pris dans cette chute. Le coureur de l’équipe DSM est resté auprès de Julian Alaphilippe jusqu’à l’intervention des secours, qui ont pu emmener en ambulance le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl vers un hôpital proche. Lui-même secoué par cet incident, Romain Bardet n’avait pas été en mesure de reprendre la course.Le Tricolore a ensuite confié à la presse avoir été choqué de voir Julian Alaphilippe dans un tel état après cette chute à haute vitesse, près de 70 km/h. Leader de la formation DSM sur le Giro 2022, dont la première étape a été remportée ce vendredi à Visegrad par Mathieu van der Poel, Romain Bardet a vu son geste salué par le Comité International du Fair-Play (CIFP). Le natif de Brioude a, en effet, reçu un « diplôme spécial pour acte de fair-play » de la part de cette organisation, qui s’accompagne d’un trophée. Le CIFP a tenu à mettre en avant le « geste exemplaire » réalisé par Romain Bardet sur les routes de la « Doyenne ». Parmi les sportifs français ayant reçu une telle récompense, on note Patrick Battiston après avoir accepté de rencontrer le gardien Harald Schumacher ou encore Raymond Poulidor afin de distinguer l’ensemble de sa carrière.