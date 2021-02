DSM : Bardet pourrait privilégier le Giro au Tour de France

Et si Romain Bardet faisait l'impasse sur le Tour de France, pour la première fois depuis 2013 ? Cette possibilité avait déjà été envisagée l'an passé, alors que le Français, aujourd'hui âgé de 30 ans, évoluait encore sous les couleurs de la formation AG2R-La Mondiale, avec qui il a couru pendant les neuf dernières années. Finalement, en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, le coureur avait alors dû revoir ses plans. Il avait ainsi bien participé à la Grande Boucle au détriment notamment du Giro, qu'il aurait dû découvrir. Finalement, cette découverte pourrait intervenir cette année, selon les informations de L'Equipe. Romain Bardet sacrifierait bel et bien le Tour de France, pour se concentrer sur le Tour d'Italie, qui se déroulera du 8 au 30 mai prochains. Le nouveau pensionnaire de la formation DSM, équipe qu'il a rejointe cet hiver et qui était auparavant connue sous le nom Sunweb, pourrait faire ses grands débuts sous sa nouvelle tunique, lors de courses d'un jour.

Le Giro puis la Vuelta pour Bardet

Dans un premier temps, il s'agira de disputer une course sur les pavés, soit le Circuit Het Nieuwsblad, le 27 février prochain, pour l'ouverture de la saison en Belgique. C'est sa 25eme place pour sa toute première participation au Tour des Flandres, le 18 octobre dernier, qui lui aurait donné cette envie, toujours d'après les informations du quotidien sportif français. Ensuite, il enchaînerait avec les Strade Bianche, programmés le 6 mars prochain. Deux courses qui lanceraient donc sa saison 2021. Il resterait ensuite en Italie, pour enchaîner avec Tirreno-Adriatico (10-16 mars) plutôt que Paris-Nice. Le but étant de préparer le Giro. Pour la deuxième fois seulement après 2019, l'Auvergnat, qui envisagerait également de courir la Vuelta (14 août - 5 septembre), ne devrait participer à aucune course par étapes durant ce mois de février. Actuellement, Bardet se trouve en stage d'altitude, en compagnie de son équipe, du côté du volcan Teide aux Canaries.