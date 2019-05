Dopage: Petacchi face aux (graves) accusations

"Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Je ne suis jamais allé dans son cabinet, ni en Allemagne ni ailleurs." Aujourd'hui reconverti en tant que commentateur sur le Giro, Alessandro Petacchi nie en bloc les informations du quotidien Le Monde, qui font état de soupçons très sérieux autour de l'ancien coureur italien. Celui-ci aurait en effet pratiqué des transfusions sanguines à la fin de sa carrière en suivant les prescriptions d'un certain Mark Schmidt.

Celui-ni n'est autre que le médecin allemand, arrêté le 27 février dernier et qui régnait sur un réseau de dopage sanguin dans le monde du cyclisme, mais aussi des sports d'hiver. Petacchi, maillot vert du Tour de France, aurait avant de prendre sa retraite en 2015 utilisé ses méthodes lors des saisons 2012 et 2013. Ce qu'il dément farouchement : "Je n'ai jamais pratiqué de transfusions sanguines. Et je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle mon nom apparaît dans le dossier." Problème pour l'ex-sprinteur, son nom apparaît bel et bien sur la liste des patients que le Dr Schmidt, passé à table, a accepté de livrer aux enquêteurs.