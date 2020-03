Divers : Boonen prêt à sortir de sa retraite ?

Et si Tom Boonen remontait sur un vélo ? Cette hypothèse ne serait d'ailleurs pas si farfelue que cela, à en croire le principal intéressé. Dernièrement, ce dernier n'a pas hésité à laisser planer le doute, à ce propos. Le quadruple vainqueur de Paris-Roubaix a confié qu'il se posait lui-même des questions. Aujourd'hui âgé de 39 ans, le champion du monde 2005 a officiellement raccroché le 9 avril 2017, soit il y a trois ans, après un dernier Paris-Roubaix. Celui qui a effectué pratiquement toute sa carrière au sein de la formation Quick-Step pourrait tenter de lever les bras une cinquième fois, à l'enfer du Nord. La prochaine édition aura lieu le 12 avril prochain. Boonen était interrogé par un auditeur de la radio Studio Brussel, et ses propos ont été rapportés par Sporza : « Je me pose parfois la même question. C'est une question que je me pose de temps en temps. Certainement à cause du retour de Kim (Clijsters). » Cette dernière a tout récemment fait son grand retour sur les courts du circuit WTA, après sept ans d'absence. Boonen a également confié : « C'est une option. Je me pose des questions parce que je vais avoir 40 ans à la fin de l'année. Si je dois le faire une fois, ce devra être maintenant. »