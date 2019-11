Dimension Data : Cummings range son vélo

Les spectateurs français se rappellent de lui quand en juillet 2015, il avait remporté la 14eme étape du Tour de France à Mende, au nez et à la barbe de Romain Bardet et Thibaut Pinot. A 38 ans, le Britannique Steve Cummings a décidé de ranger son vélo. Non conservé par l’équipe sud-africaine Dimension Data (qui va devenir NTT en 2020), dont il portait les couleurs depuis 2015 (MTN-Qhubeka à l’époque), le natif de Clatterbridge a préféré prendre sa retraite plutôt que chercher un nouveau challenge. Sa saison 2019 a été écourtée en raison d’une fracture d’une vertèbre subie le 11 septembre sur le Tour de Grande-Bretagne.

Une belle saison 2016 pour Cummings

Professionnel depuis 2005, au sein des formations Landbouwkrediet-Colnago, Discovery Channel, Barloworld, Sky et BMC, Cummings a notamment remporté deux étapes sur le Tour de France (en 2015 et 2016) et une sur la Vuelta (en 2012). C’est en 2016 qu’il a signé sa meilleure saison avec, en plus de son succès au lac de Payolle sur le Tour, une victoire d’étape sur Tirreno-Adriatico, sur le Tour du Pays basque, sur le Critérium du Dauphiné et la victoire finale sur le Tour de Grande-Bretagne. Brillant pistard, Cummings a également décroché la médaille d’argent en poursuite par équipes (avec un certain Bradley Wiggins) lors des JO 2004 à Athènes, et le titre mondial dans la même épreuve à Los Angeles en 2005.