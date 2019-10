Deux nouvelles équipes françaises en World Tour ?

L'UCI a dévoilé ce samedi les noms des 20 équipes qui ont déposé un dossier pour avoir une place en World Tour la saison prochaine. On retrouve 17 des 18 équipes formaient l'élite du cyclisme en 2019, plus Israel Cycling Academy, qui a absorbé l'équipe Katusha et récupéré sa licence World Tour. Les deux autres candidats sont des formations françaises, Cofidis, qui a recruté Elia Viviani, et Arkéa-Samsic, qui s'est offert les services de Nacer Bouhanni et Nairo Quintana. Total-Direct Energie et B&B Hotels-Vital Concept, un temps candidates, se sont rétractées.

Si toutes les formations respectent les critères fixés par l'UCI (sportifs, éthiques, financiers...), on aura donc 20 équipes en World Tour la saison prochaine. Cela implique qu'il ne resterait plus que deux places à distribuer pour les grands tours pour les équipes de deuxième division (Continental Pro).