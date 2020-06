Des courses en Belgique dès le 1er juillet

Alors que les courses cyclistes avaient été annulées jusqu’à la fin juillet en Belgique en raison de la crise sanitaire, elles vont finalement pouvoir reprendre dès le début du mois prochain. Des courses qui vont pouvoir être organisées à partir du 1er juillet sur les vélodromes et les circuits fermés mais aussi sur la voie publique, sans que le nombre de participants ne soit limité, alors qu’il ne devra pas excéder 50 d’ici-là.

"Tout le monde a hâte de courir"

Une décision qui doit être officiellement validée par les pouvoirs publics, mais qui ravit la fédération flamande. "C'est la première étape avant la vraie course, explique son patron Frank Glorieux à Sporza. Beaucoup de choses sont déjà prêtes. Nous avons travaillé dur ces dernières semaines pour créer un programme, et nous allons le finaliser dans les prochains jours. J'espère que nous pourrons publier le calendrier de juillet ce vendredi."



"Tout le monde a hâte de courir, poursuit-il. Nous ne pourrons pas organiser de courses dans les Ardennes flamandes, mais nous proposerons des alternatives dans lesquelles les coureurs pourront se dégourdir suffisamment les jambes."