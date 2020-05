Décision fin juin pour les Mondiaux

Ce mardi matin, l’Union cycliste internationale doit dévoiler le nouveau calendrier de la saison 2020, suspendue pour le World Tour jusqu’au 1er août. En principe, les championnats du monde d’Aigle-Martigny, en Suisse, doivent se dérouler du 20 au 27 septembre, juste après le Tour de France. Mais ces Mondiaux, dont le parcours sera très difficile, restent incertains. En effet, le gouvernement suisse a interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu’à fin août en raison de la pandémie de coronavirus. Une décision sera donc prise quant à ces Mondiaux à la fin du mois de juin.

Cet automne ou... en 2026 « Nous devons être humbles devant la situation actuelle, en respect de tous ceux qui se battent contre le virus chaque jour. Nous voulons une fête du cyclisme, oui, mais pas à n’importe quel prix. Nous devons être cohérents dans les décisions que nous prenons, et nous ne pouvons pas être têtus non plus », a expliqué le co-président du comité d’organisation Grégory Devaud sur RTS. Selon lui, les Mondiaux d’Aigle-Martigny se dérouleront « cet automne ou pas avant 2026 », car les championnats du monde de cyclisme ont déjà été attribués jusqu’en 2025 (2021 dans les Flandres belges, 2022 à Wollongong en Australie, 2023 à Glasgow en Ecosse, 2024 à Zurich en Suisse et 2025 en Afrique, dans un pays à déterminer).