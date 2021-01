Deceuninck-Quick Step/Cavendish : « Je sais que je suis toujours bon »

Dans les prochaines semaines, Mark Cavendish (35 ans) va entamer sa quinzième saison professionnelle, sous le maillot de Deceuninck-Quick Step, l’équipe belge dont il avait défendu les couleurs de 2013 à 2015 et qu’il a retrouvée à l’intersaison. Alors qu’il n’a plus gagné la moindre course depuis février 2018, le Britannique n’a pas d’ambition démesurée, mais espère apporter son expérience à sa formation. « Je suis réaliste. Je ne cherche pas à m'accrocher à quelque chose ou à essayer de terminer ma carrière comme je le souhaite d'une manière féerique. Je sais juste que je suis toujours bon, a-t-il confié lors d’une conférence de presse pendant le stage de pré-saison de Deceuninck-Quick Step en Espagne. Si je pense que je peux gagner six étapes du Tour de France, c’est que je suis dans un conte de fées. Mais même si je ne gagne pas, je pense que je peux encore apporter quelque chose à cette équipe. »

Cavendish : "Je vis et je respire cyclisme"

Mark Cavendish a également fait une véritable déclaration d’amour à l’équipe belge, lui qui a connu six formations différentes durant sa carrière. « En fin de compte, j'étais à mon meilleur niveau quand j'étais ici et l'opportunité de revenir et de courir pour Deceuninck-QuickStep est un rêve. La meilleure partie de ma carrière a été dans cette équipe. J'ai essayé autre chose mais avec le recul, j'aurais aimé rester ici toute ma carrière. J'ai un rapport incroyable avec l'équipe, le personnel et les sponsors, en particulier avec Specialized. (…) Je ressens la même chose que les supporters belges : je vis et je respire cyclisme, donc je me sens chez moi chez Deceuninck-QuickStep. (…) Le cyclisme a été ma vie d'aussi loin que je me souvienne et le sera toujours. Nous ne savons pas combien de temps cela durera sur le vélo ou en dehors du vélo, mais pour l'instant, je veux juste continuer à profiter de la course et, par bonheur, avec un maillot Deceuninck cette année. " La date de ses débuts en compétition en 2021 n'est pas encore connue.