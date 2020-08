Deceuninck-Quick Step : Rapatriement imminent pour Remco Evenepoel

Evenepoel dans une bonne condition

Remco Evenepoel devrait prochainement retrouver sa Belgique natale. Victime d’une lourde chute ce samedi sur le Tour de Lombardie qui a occasionné une fracture du bassin ainsi qu’une contusion au niveau du poumon droit, le champion d’Europe du contre-la-montre va très prochainement être rapatrié en Belgique, selon un communiqué de l’équipe Deceuninck-Quick Step. « L’équipe fait tout son possible pour le ramener à la maison aussi vite que possible. Nous espérons que cela sera fait dans les 24 prochaines heures, de la manière la plus efficace et sécurisée possible. »La formation dirigée par Patrick Lefévère s’est également montrée optimiste sur la récupération de son coureur, dont la saison 2020 est d’ores-et-déjà terminée en raison de la nature de ses blessures. « Nous vous informons que Remco Evenepoel a passé une nuit calme à l’hôpital et que l’évolution de sa condition est bonne, assure l’équipe Deceuninck-Quick Step. En raison de la nature de sa blessure, Remco doit être transporté en avion jusqu’en Belgique dans une position couchée. » Une fois rentré, le coureur belge pourra entamer sa convalescence avec l’objectif de revenir à son meilleur niveau pour le début de la saison 2021.