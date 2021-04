Deceuninck-Quick Step : Prolongation en vue pour Asgreen ?

Lefevere : « Ce sera beaucoup plus cher, mais j'ai déjà connu ça »

Héros du week-end de vélo avec ce premier succès sur un monument, dimanche au Tour des Flandres,et les éventuelles équipes susceptibles de l'accueillir en 2022 se bousculer au portillon. Probablement pour se voir claquer la porte au nez. Si le contrat du champion du Danemark ayant réussi l'exploit dimanche sur le Ronde de faire coincer Mathieu van der Poel (lors du sprint à deux pour la victoire finale) arrivera à terme à l'issue de la saison,, qui ne devrait pourtant pas manquer de propositions, surtout après son exploit de dimanche. Dans les colonnes du quotidien Het Laatse Nieuwse, Asgreen ne cache pas qu'il ne s'imagine pas de toute façon quitter cette formation belge, dont il est devenu l'un des leaders au même titre que Julian Alaphilippe et où il semble ne manquer de rien. « Je veux continuer à être dans cette équipe dans les années à venir. Cette équipe a développé tant de bons coureurs au fil des années », confie le Danois, conscient néanmoins que son directeur sportif Patrick Lefevere a d'autres dossiers à régler avant de se pencher sur son cas.« Je sais que Patrick travaille très dur pour assurer l'avenir de l'équipe. J'espère qu'il pourra annoncer quelque chose dans les jours ou semaines à venir. Et puis il pourrait aussi me parler d'un nouveau contrat. Mais la première priorité est bien sûr que les sponsors signent leurs contrats. » De son côté,- ce qui n'était pas le cas avant dimanche - mais il connaît parfaitement la règle du jeu, et cela ne fait pas peur au puissant manager belge, même s'il aurait préféré un autre timing. « J'aurais pu le faire prolonger avant, mais Kasper voulait parler un peu plus, explique l'employeur d'Asgreen, interrogé par Het Nieuwsblad. Alors oui, ce sera beaucoup plus cher désormais, mais j'ai déjà connu ça ces dernières années. » Sauf surprise, le fidèle coureur de l'équipe Quick Step depuis ses débuts professionnels devrait donc garder la même ligne de conduite à l'avenir.