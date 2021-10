Deceuninck-Quick Step : Optimisme pour faire prolonger Cavendish, Vernon débarque

Pour qui roulera Mark Cavendish la saison prochaine ? Pour l’heure, le sprinteur britannique de 36 ans n’a pas d’équipe alors que son bail d’un an avec Deceuninck-Quick Step prend fin à l’issue de cet exercice 2021. Le patron de l’écurie belge, Patrick Lefevere, s’est exprimé à ce sujet dans sa chronique pour le quotidien Het Nieuwsblad. Aucune décision n’a été prise pour la suite de leur collaboration mais le boss du Wolfpack est optimiste. « Mark Cavendish sera également présent lundi, livre-t-il à propos du rassemblement de son équipe à Tielt, sur le sol belge, pour clôturer la saison. Le contrat n'est pas encore finalisé, mais j'espère le faire la semaine prochaine. Pour l'instant, la discussion reste la même : quel rôle Mark peut-il jouer pour notre équipe après sa carrière et comment le récompenser pour cela ? Sa victoire dimanche dernier dans le Giro du Munsterland est un peu passée entre les plis à cause de Paris-Roubaix, mais elle en dit long sur la motivation qu'il a encore en cette fin de saison. »

Vernon dans la catégorie supérieure

Patrick Lefevere a profité de cette dernière chronique de l’année pour annoncer l’arrivée d’un nouvel homme dans son effectif : le jeune Ethan Vernon (21 ans) « septième aux championnats du monde de contre-la-montre pour les moins de 23 ans », rappelle-il. A l’instar du détenteur du maillot vert sur le dernier Tour de France, Vernon, également quatrième du Tour de l’Avenir cette année, sera réuni lundi avec ses nouveaux coéquipiers pour prendre part à la première séance photo avec le nouveau maillot et préparer dans les grandes lignes la saison 2022. Patrick Lefevere espère que celui-ci sera tout aussi glorieux que le 2021. Il se félicite des « 65 victoires de son équipe » cette année, remportées par « 18 coureurs différents ». Une « publicité inestimable » pour le Wofpack, meute du double champion du monde en titre, Julian Alaphilippe.