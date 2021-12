Deceuninck-Quick Step : Lefevere annonce la prolongation de Cavendish

Cette fois, cela semble donc bel et bien réglé. Ce jeudi, après du site internet de la télévision Sporza, Patrick Lefevere, le grand patron de la formation cycliste belge Deceuninck-Quick Step, dont le nom deviendra d'ailleurs Quick Step-Alpha Vinyl à partir de la saison prochaine, a confié que le Britannique Mark Cavendish, aujourd'hui âgé de 36 ans, allait bel et bien prolonger en faveur de son équipe. Selon son dirigeant, le sprinteur « va prolonger d'un an » son contrat qui le lie déjà actuellement à sa formation actuelle. A ce sujet, Lefevere a ainsi notamment déclaré : « C'est fait avec Mark. Il ne manque que la signature mais ce sera bientôt en ordre et il restera une année supplémentaire avec nous. Mark souhaitait une prolongation de contrat. Je ne pouvais pas lui refuser cela. » Actuellement, le principal intéressé se trouve en plein convalescence.

Cavendish est revenu au premier plan grâce à sa formation actuelle

En effet, il y a de cela dix jours désormais, Cavendish s'est fracturé pas moins de deux côtes à l'occasion des Six jours de Gand. Toutefois, le Britannique sera bel et bien présent au stage de son équipe, qui débute dès ce lundi, du côté de Calpe en Espagne. Après quelques années particulièrement compliquées au sein du peloton du cyclisme professionnel, Mark Cavendish avait retrouvé une seconde jeunesse dès qu'il avait ainsi rejoint cette formation belge Deceuninck-Quick Step. C'était au tout début de cette saison 2021 qui vient ainsi tout juste de se terminer. Un retour au premier plan et notamment lors de la toute dernière édition du Tour de France. A cette occasion, le sprinteur, qui s'était adjugé le maillot vert, avait également remporté pas moins de quatre étapes. Ce qui lui avait permis d'égaler le record de succès (34) sur la Grande Boucle détenu par un certain Eddy Merckx.