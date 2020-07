Deceuninck Quick-Step : Le programme de reprise d'Alaphilippe est connu

Le Dauphiné et les Championnats de France avant la Grande Boucle



Ce mardi, l'équipe Deceuninck Quick-Step a dévoilé le programme de reprise de son leader français. Le 5eme du dernier Tour de France fera donc ses grands débuts cette saison à l'occasion de cette épreuve italienne habituellement disputée le premier ou le deuxième samedi du mois de mars et qui tire son nom des 50 kilomètres (sur 200) tracés sur des chemins de terre., lui qui s'était imposé en 2019 aux dépens du Danois Jakob Fuglsang (Astana). Sur le site de sa formation, Alaphilippe se réjouit d'ouvrir le bal sur ce parcours qui l'avait vu triompher l'année dernière. « Gagner l'an dernier a été un sentiment incroyable, l'un de mes meilleurs souvenirs de la saison (...) J'adore le parcours et l'ambiance des Strade Bianche et il sera intéressant de recommencer la saison là-bas, d'autant que la course intervient après une préparation différente de celle que j'avais l'année dernière. » Une semaine plus tard, le héros français de la Grande Boucle 2019 avec l'autre nouveau chouchou du public tricolore Thibaut Pinot, l'un des cinq Monuments qu'offre le calendrier. Avec là encore des souvenirs plein la tête et l'ambition de faire le doublé. « Remporter mon premier monument sur la Via Roma, c'était incroyable! Pour moi, ça reste toujours la plus grande victoire de ma carrière. Je suis heureux d'y faire mon retour en ce début de saison, avec le numéro un (du tenant du titre) sur mon maillot. ».pour le leader de l'équipe Deceuninck Quick-Step avec, seule course à étapes avec le Tour de Pologne (5 au 9 août) programmée avant le Tour de France (29 août-20 septembre). Là encore, le chef du Wolfpack, vainqueur de la 6eme étape de l'épreuve en 2019 (Saint-Vulbas - Saint-Michel-de-Maurienne) se réjouit de pouvoir participer à cette répétition générale pour la Grande Boucle. « Le Dauphiné est la meilleure préparation pour le Tour de France. Ce sera une édition spéciale avec de nombreuses étapes difficiles, mais cela ne me fait pas peur et j'aimerais gagner à nouveau une étape, comme l'année dernière. » Sacré à deux reprises champion de France espoirs du temps de sa carrière en cyclo-cross, le nouveau compagnon de la consultante France Télévisions Marion Rousse aura ensuite la possibilité de revêtir son premier maillot de champion de France sur route, puisqu'il a inclus à son calendrier les Championnats nationaux, finalement programmés à Plumelec (Morbihan). « C'est le rêve de tout coureur de porter le maillot tricolore, avoue Alaphilippe. Je vais tout donner, même si le parcours ne me convient pas vraiment. » Viendra ensuite le moment de retrouver le Tour pour le natif de Saint-Amand-Montrond (Cher), un an et demi après avoir marqué la course de sa griffe. « Vainqueur de deux étapes, Alafpolak » avait porté le maillot jaune pendant quatorze jours, pour finalement se contenter du prix de la combativité à Paris. Pour sa quatrième participation, il visera cette fois le podium final. Un objectif auquel le Français s'attellera dès le 1er août prochain, lors des Strade Bianche.