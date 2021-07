Deceuninck-Quick Step : Jakobsen jusqu’en 2023

Deceuninck-Quick Step fait confiance à Fabio Jakobsen. Le coureur néerlandais de bientôt 24 ans, présent au sein de l’équipe belge depuis 2018, a prolongé ce vendredi son contrat jusqu’à fin 2023. « Je suis tellement heureux de continuer avec le Wolfpack. Je tiens à remercier Patrick (Lefevere, le patron de l’équipe, ndlr), le staff et tous les sponsors pour leur fantastique soutien. J'attends avec impatience les deux années à venir, pour recommencer à gagner des courses avec mes coéquipiers, étape par étape. En ce moment, je suis à Livigno, en train de préparer mes prochains objectifs. Je suis reconnaissant d’être là où je suis maintenant et d'avoir une équipe aussi incroyable autour de moi, une équipe qui m'a soutenu et aidé à me développer depuis que je suis devenu pro en 2018, et je continuerai à travailler dur pour atteindre mes objectifs », a déclaré Jakobsen avec un grand sourire. Un sourire qui a été au centre de toutes les attentions depuis près d’un an, puisque Fabio Jakobsen a été victime d’une terrible chute à l’arrivée de la première étape du Tour de Pologne le 5 août 2020, après avoir été poussé dans les barrières par Dylan Groenewegen (suspendu neuf mois par la suite). Plongé dans le coma pendant quelques heures, Jakobsen, victime d’un traumatisme crânien et d’une fracture du palais, a perdu quasiment toutes ses dents et s’est fait poser de nouvelles dents il y a seulement quelques semaines.

Une 39eme place pour meilleur résultat depuis sa chute

Pour Patrick Lefevere, il était en tout cas hors de question de ne pas prolonger le contrat de son sprinteur. « C'est un miracle de voir d’où vient Fabio. Pas à pas, il progresse et nous sommes super heureux de l'avoir avec nous pour deux ans de plus. Fabio a beaucoup de talent, a des compétences et de l'ambition, et nous continuerons à travailler ensemble pour les prochaines courses. Il a traversé beaucoup de choses, mais il a toujours eu l'équipe derrière lui et cela ne changera jamais. Dans le passé, il a battu certains des sprinteurs les plus rapides du monde dans certaines des plus grandes courses, et nous sommes convaincus qu'un jour il pourra à nouveau lever les bras. » Depuis ce terrible 5 août 2020, Fabio Jakobsen, qui a déjà remporté 18 victoires durant sa carrière (dont deux sur la Vuelta 2019) a couru 22 jours en compétition mais n’a pas pu faire mieux qu’une 39eme place sur une étape du Tour de Turquie (remportée par son coéquipier Mark Cavendish, pour qui il a travaillé). Il doit désormais participer au Tour de Wallonie fin juillet puis à la Vuelta. Mais le retour à son meilleur niveau risque de prendre du temps, car il va falloir retrouver la confiance dans les sprints après un tel traumatisme.