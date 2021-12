Deceuninck - Quick Step : Fracture d’une vertèbre pour Cavagna

Cavagna sera-t-il en Provence en février ?

Comme beaucoup d’équipes du World Tour, les Belges de Deceuninck - Quick Step (qui s’appellera Quick Step - Alpha Vinyl la saison prochaine) préparent la saison 2022 en Espagne, où les conditions météo sont bien meilleures que dans le nord ou le centre de l’Europe. Mais la journée s’est mal passée pour la formation de Patrick Lefevere, puisque deux coureurs se sont blessés suite à une chute à l’entraînement. Et le Français Rémi Cavagna fait partie des malheureux du jour. «», dit le communique de l'équipe belge. Quant à l'autre coureur, il s'agit du Belge de 22 ans Mauri Vansevenant, vainqueur cette année de sa première course professionnelle (le GP Industria & Artigianato en mars), qui s'est cassé le pouce et est directement rentré dans son pays pour y recevoir des soins supplémentaires.La date de retour à la compétition des deux coureurs n'a pas été dévoilée, mais il s'agit bien sûr d'un coup d'arrêt dans leur préparation, ce stage de décembre servant à se faire une "caisse" physique en vue du début de saison, et accessoirement à tisser des liens avec les petits nouveaux de l'équipe.A la base, celui qui est un grand spécialiste du contre-la-montre et surnommé "le TGV de Clermont", devait revenir à la compétition le 10 février pour le Tour de La Provence. Le compte à rebours est lancé.