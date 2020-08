Deceuninck-Quick Step : Cinq jours après sa terrible chute, Evenepoel remarche déjà

Evenepoel aurait dû participer au championnat de Belgique du contre-la-montre

Décidément, Remco Evenepoel n'en finit plus d'étonner. Véritable précoce du cyclisme, le jeune Belge, âgé de seulement 20 ans, a vu sa progression fulgurante s'arrêter brutalement ce samedi. En effet, alors qu'il faisait partie du groupe de tête lors du Tour de Lombardie,, lors d'une descente bien mal négociée, pour retomber ensuite plusieurs mètres en contrebas. Finalement, le cycliste, qui n'a jamais perdu connaissance, s'en « sort » avec, notamment, de multiples fractures au bassin, alors que sa saison 2020, forcément particulière en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, est d'ores et déjà terminée.Seulement cinq jours plus tard, Evenepoel, aidé de béquilles, a déjà pu remarcher dans sa chambre d'hôpital, comme il l'a lui-même montré, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram officiel.Alors que le coureur de la Deceuninck-Quick Step aurait ainsi dû y prendre part, il a donc opté pour la carte de l'humour, en légende de ces quelques images, écrivant ainsi notamment : « J'ai fait une autre sorte de chrono aujourd'hui... En faisant quelques pas en avant. » Pour, à n'en pas douter, revenir encore plus fort en 2021.