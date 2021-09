Deceuninck-Quick Step : Cavendish ne sait pas s’il va prolonger

Mark Cavendish disputera-t-il une seizième saison professionnelle en 2022 ? D’après lui, la balle est dans le camp des dirigeants de Deceuninck-Quick Step. Le Britannique de 36 ans, qui a retrouvé l’équipe belge cette année, six ans après son départ, en signant pour le salaire minimum, a réussi une très belle saison, avec neuf victoires au compteur, dont quatre sur le Tour de France où il a remporté le maillot vert. En marge du Tour de Grande-Bretagne, qui se déroule de dimanche à dimanche, le sprinteur s’est confié sur son avenir, admettant qu’il souhaitait prolonger mais que cela ne dépendait pas de lui.

Cavendish : "Je veux revenir à ce niveau où je ne perds plus"

« Au début de l'année, je pensais que c'était ma dernière saison, explique le coureur de l'île de Man Je ne cherchais pas un conte de fées. Je savais que j'étais encore bon, mais il faut aussi le montrer en course. A la fin, ça s’est transformé en conte de fées. Après cette saison, il serait facile de dire que j'ai terminé, car il y a un risque que je ne gagne pas l'année prochaine, mais je pense que je peux rester à ce niveau, et je pense que je peux faire encore mieux. Je ne suis plus au-dessus des autres, et c'est pourquoi je veux continuer à courir. J'ai perdu des courses cette année - ce n'était jamais arrivé auparavant. Cette année, j'ai beaucoup gagné, mais j'ai aussi souvent terminé deuxième ou troisième. Je veux revenir à ce niveau où je ne perds plus. Je crois que c'est possible. Je veux continuer à courir et j'espère que ce sera avec l'équipe où je suis maintenant. Des négociations sont en cours, mais je ne sais pas. Cela ne dépend pas de moi. » On attend désormais la réponse de Patrick Lefevere... En attendant, Mark Cavendish s'est montré plutôt discret lors des deux premières étapes du Tour de Grande-Bretagne, avec une 59eme et une 77eme place.