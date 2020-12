Deceuninck – Quick-Step : Cavendish de retour pour 2021 !

World Champion

Milano-Sanremo

48 Grand Tour stages

Points jersey in all three Grand Tours

We could go on forever with his palmares, but we’ll stick to the main news.



For 2021, @MarkCavendish is back in the pack!



— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) December 5, 2020

La retraite attendra

Mark Cavendish peut souffler ! Le sprinteur britannique, dont le contrat avec Bahrain-McLaren n'a pas été renouvelé, a enfin trouvé un point de chute pour la saison 2021.L'équipe belge, dont Cavendish a porté le maillot entre 2013 et 2015, a annoncé la grande nouvelle ce samedi dans la matinée., peut-on lire dans le communiqué. Ce grand retour peut donner le sourire au Directeur général de la formation, Patrick Lefevere, tant Mark Cavendish a brillé lors de son premier passage dans l’équipe avec notamment 44 victoires dont huit sur des étapes de Grand Tour. « Nous sommes heureux de le voir revenir dans notre famille, car il est un leader et apporte une grande expérience qu'il peut partager avec nos jeunes coureurs. Nous sommes convaincus qu'il a encore quelque chose à donner à l'équipe », a réagi le patron de la formation.Chez Deceuninck - Quick-Step, Mark Cavendish, maillot vert du Tour de France en 2011, fera notamment équipe avec Sam Bennett, qui a remporté le classement aux points de l'édition 2020 de la Grande Boucle. Il tentera de renouer avec la victoire, ce qu’il n’a plus connu depuis la 3e étape du Tour de Dubaï en février 2018.. Jusqu’alors sans contrat pour l’année prochaine, le Britannique a réfléchi à prendre sa retraite. Il aurait évidemment pris cette décision à contre cœur. Tout le monde se souvient de ce 11 octobre dernier quand à l’arrivée de Gand-Wevelgem, « le Cav’ » n’avait pu retenir ses larmes en zone mixte en pensant que la course sur les routes belges pourrait être « la dernière » de sa carrière…