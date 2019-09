Deceuninck-Quick Step: Cavagna prolonge

Au sortir d'un très beau Tour d'Espagne, marqué notamment par un succès en solitaire lors de la 19e étape, Rémi Cavagna a prolongé de deux ans son contrat avec la Deceuninck-Quick Step.

Le rouleur français de 24 ans, surnommé "Le TGV de Clermont-Ferrand", va donc rester jusqu'en 2021 dans la formation belge de Patrick Lefevere et Julian Alaphilippe.

Une bonne nouvelle pour Cavagna, retenu en équipe de France par Thomas Voeckler pour disputer les prochains championnats du monde (22-28 septembre).

