Deceuninck-Quick Step : Arrivée en cours de saison pour Fausto Masnada

L’arrivée de Masnada avancée à cause des blessures

C’est un mouvement rare dans le peloton cycliste. Le coureur italien Fausto Masnada, membre de l’équipe CCC (ex-BMC) depuis le début de la saison 2020, quitte la formation américano-polonaise avec effet immédiat. Le vainqueur de la 6eme étape du Tour d’Italie 2019 s’est, en effet, engagé en faveur de la formation Deceuninck-Quick Step jusqu’au terme de la saison 2021. « Sans la garantie d'avoir un nouveau sponsor pour 2021, les coureurs sous contrat ont l'autorisation d'explorer de nouvelles options pour les prochaines saisons, a déclaré l’équipe CCC dans un communiqué. Fausto Masnada a eu l'opportunité de rejoindre la Deceuninck-Quick Step en cours de saison et après consultation avec Fausto, nous avons donné notre accord pour que le transfert se fasse. »Alors que l’équipe Deceuninck-Quick Step a récemment perdu sur blessure Fabio Jakobsen puis Remco Evenepoel, la formation dirigée par Patrick Lefévère a décidé d’avancer l’arrivée de Fabio Masnada pour renforcer son effectif en vue d’une fin de saison 2020 chargée. « Je suis très heureux de rejoindre l'une des plus grandes équipes du monde. Je veux continuer à grandir en tant que coureur et apporter de bons résultats, a déclaré l’Italien dans un communiqué de sa nouvelle équipe. Rejoindre une autre équipe en cours de saison n'est pas facile, mais je suis sûr que ce ne sera pas un problème car tout le monde m'a déjà réservé un accueil chaleureux. » Fausto Masnada ne devra pas attendre très longtemps pour étrenner ses nouvelles couleurs, il portera le maillot blanc et bleu de l’équipe Deceuninck-Quick Step dès ce dimanche à l’occasion de la course en ligne des championnats d’Italie.