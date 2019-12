Deceuninck-Quick Step : Alaphilippe débutera en Amérique du Sud

On ne change pas un programme qui gagne ! Comme l’an passé, Julian Alaphilippe débutera sa saison en Amérique du Sud, comme l’a dévoilé son équipe Deceuninck-Quick Step ce dimanche. Le Vélo d’Or 2019 disputera le Tour de San Juan en Argentine du 26 janvier au 2 février, puis le Tour de Colombie du 11 au 16 février. Des courses où il avait brillé cette saison, avec trois victoires d’étapes (dont un contre-la-montre) et une deuxième place au général en Argentine (derrière Winner Anacona) et une septième place finale en Colombie (victoire de Miguel Angel Lopez). « Cette année j’ai eu un excellent début de saison à San Juan et en Colombie. Ça a été génial pour moi, une super expérience, rendue encore plus mémorable grâce à tous les fans. Je suis vraiment heureux de débuter ma saison dans ces beaux pays à nouveau et je donnerai mon meilleur pour obtenir de bons résultats », a réagi le héros du dernier Tour de France.