Deceuninck-Quick Step : Accord renouvelé pour six ans avec un des principaux partenaires

Patrick Lefévère s’est enlevé une première épine du pied. Alors que ses partenariats avec la firme belge spécialisée dans les fenêtres Deceuninck et la marque spécialisée dans les sols Quick Step arrivent à échéance à l’issue de la saison 2021, l’équipe surnommée « The Wolfpack » a confirmé un nouvel accord afin de pérenniser sa présence dans le peloton professionnel pour les années à venir. En effet, l’équipe Deceuninck-Quick Step a confirmé ce mardi à l’occasion de la conférence de presse organisée au cours de la première journée de repos du Giro 2021 que Quick Step allait rester à ses côtés pour six saisons supplémentaires, soit jusqu’au terme de l’année 2027. Une annonce qui intervient quelques semaines après les prolongations de contrat de coureurs tels Julian Alaphilippe, champion du monde en titre, et Remco Evenepoel, actuel deuxième du classement général du Tour d’Italie.

Lefévère ambitieux pour les années à venir

Dans un communiqué, le patron de l’équipe Deceuninck-Quick Step Patrick Lefévère n’a pas caché être « très heureux de poursuivre notre partenariat avec Quick Step », mettant en avant un partenariat qui dure « depuis plus de deux décennies maintenant ». Un nouvel accord jusqu’en 2027 que ce personnage emblématique du peloton professionnel présent comme « plus qu'une extension de sponsor habituelle, ce qui est la preuve qu'il existe des relations solides dans le cyclisme, fondées sur la confiance, le respect mutuel et des valeurs partagées ». Mais Patrick Lefévère ne le cache pas, l’ambition est également au cœur de ce nouveau chapitre, comme l’ont démontré les récentes annonces. « Cet accord à long terme nous permettra de continuer à nous efforcer d'améliorer la qualité de nos performances sportives, de nous concentrer sur l'avenir et de viser à rester parmi les meilleurs de notre sport », ajoute-t-il. Un partenariat renouvelé qui pourrait permettre de conclure l’arrivée d’un certain Peter Sagan pour la saison prochaine…