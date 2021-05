Dauphiné : Pöstlberger fait coup double

May 31, 2021 17:55 Seul rescapé de l'échappée du jour, Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) a résisté jusqu'au bout au peloton et remporte sa plus belle victoire depuis son succès sur la 1ere étape du Giro 2017. L'Autrichien fait coup double en s'emparant également du maillot jaune.