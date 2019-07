Daudet gravement blessé

Frayeur et inquiétude pour le BMX français. Alors qu'il disputait la finale des championnats du monde de BMX ce week-end en Belgique, Joris Daudet a lourdement chuté sur la piste de Zolder. Dans un état préoccupant, le Français a été évacué puis opéré en urgence.

"Ce n'était définitivement pas la fin que nous avions imaginée pour Joris dans sa quête d'un autre maillot arc-en-ciel, peut-on lire sur son compte officiel Facebook où ses proches ont donné des nouvelles. Un crash à son deuxième tour a provoqué une commotion sévère, une clavicule et des côtes cassées. Il a plus tard été diagnostiqué comme ayant une hémorragie interne derrière son sternum, ce qui exigeait une chirurgie d'urgence immédiate. Joris reste en soins intensifs. La deuxième intervention de chirurgie est prévue pour la semaine prochaine. Nous remercions tout le monde à travers le monde pour les prières et le soutien. Soyez assurés, que nous allons prendre soin de Joris et qu'il sera de retour sur la piste le plus tôt possible."

La saison 2019 de Joris Daudet est terminée. A un an des Jeux Olympiques, la gravité de ses blessures est préoccupante. S'il a été éliminé en demi-finales à Londres puis en quarts de finale à Rio, le Français reste une chance de médaille importante pour Tokyo 2020. L’athlète de 28 ans est champion du monde 2011 et 2016 mais aussi vainqueur de la Coupe du monde en 2011 et double champion d'Europe en 2011 et 2017.