Daudet, des nouvelles rassurantes

Joris Daudet "va mieux". Ce sont les mots du père du double champion du monde de BMX (2011, 2016), Ketty Daudet, à L'Equipe jeudi. Placé en soins intensifs samedi après sa violente chute lors de la finale des championnats du monde à Heusden-Zolder (Belgique), le Français a confirmé sur son compte Facebook être sorti de l’hôpital: "Enfin de retour à la maison en France. Difficile d’être à l’hôpital ces derniers jours, mais avoir ma famille à mes côtés a facilité les choses. Tout se passe bien et j’espère me rétablir le plus vite possible", écrit-il avant de remercier les gens pour leur soutien.

Le bilan de santé reste lourd pour le coureur de Bordeaux: commotion sévère, clavicule et côtes cassées, hémorragie interne derrière le sternum. Deux à trois mois d’arrêt sont nécessaires. Pas forcément un mal, selon son père: "Joris a su piocher dans le négatif pour voir les côtés bénéfiques: ça va lui faire un peu de repos. Cela faisait trois ans qu'il n'avait pas coupé du tout avec le BMX. Il va en profiter pour recharger les accus."

D’autres opérations sont envisageables, notamment pour la pose d’une broche. Pour le moment, la saison de Daudet est terminée, mais avec toujours Tokyo 2020 en tête: "Donc c'est malheureusement fini pour cette saison, mais l'objectif pour l'année prochaine reste le même, conclut son père. Il veut repartir de plus belle pour aller aux Jeux Olympiques."