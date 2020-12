Cyclo-cross - Zolder : Van der Poel s'impose en solitaire

Toon Aerts, nouveau leader



Mathieu van der Poel a livré une nouvelle partition en solo pour s'imposer à Zolder, pour la 7e manche du SuperPrestige. Wout van Aert a crevé dès le début de la course mais termine 2e, Eli Iserbyt a lui abandonné sur chute. Lars van der Haar 3e. #SPHeusdenZolder pic.twitter.com/mYJTaJbpRC

— Le Gruppetto (@LeGruppetto) December 26, 2020

Avantage Mathieu van der Poel de nouveau. Trois jours après avoir été battu pour la première fois cette saison par Wout Van Eart, à Herentals,Van der Poel a d'ailleurs signé au passage son plus aisé de ses deux succès (en trois courses) face au coureur belge de l'équipe Jumbo-Visma. Il faut dire que, tandis qu'un autre prétendant à la victoire samedi Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), compatriote de Van Aert et ex-leader du classement général du SuperPrestige, a, lui, été victime d'entrée d'une terrible chute qui l'a contraint à être évacué sur une civière.Le Britannique Tom Pidcock ayant lui aussi chuté dès le début de course,A l'arrivée, le spécialiste de la formation Alpecin-Fenix l'emporte avec 38 secondes d'avance sur son rival, qui devance quant à lui d'une seconde le troisième et compatriote de van der Poel Lars van der Haar Telenet-Baloise Lions) à l'issue d'une lutte acharnée pour terminer derrière le vainqueur.A une manche de la fin du Championnat, à noter que le nouveau leader du classement général se nomme Toon Aerts, septième samedi. Le SuperPrestige baissera le rideau le 6 février prochain à Middelkerke, encore en Belgique.