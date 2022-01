Cyclo-cross : Van der Poel fait une pause

La chute de Tokyo toujours en mémoire

Sacré champion du monde de cyclo-cross en 2015, 2019, 2020 et 2021, Mathieu van der Poel n’endossera pas un cinquième maillot arc-en-ciel cette année. Le Néerlandais de bientôt 27 ans (il les fêtera le 19 janvier) a en effet annoncé ce mercredi qu’il mettait un terme à sa saison de cyclo-cross et ne disputerait donc pas les championnats du monde à Fayetteville en Caroline du Nord le 30 janvier, car il souffre toujours du dos. « Je ne peux pas dire grand-chose, c'est comme ça. À cause de ce mal de dos, je n'ai pas pu atteindre le niveau souhaité depuis le Tour. Je veux juste que ce soit du passé. Le seul remède s'avère être une période de repos plus longue.Même si c'est très amer – j'ai participé aux championnats du monde de cyclo-cross 10 fois de suite – ne pas pouvoir défendre mon titre aux États-Unis est une vrai déception », déclare le petit-fils de Raymond Poulidor dans un communiqué publié par son équipe Alpecin-Fenix.Mathieu van der Poel subit toujours les séquelles de sa chute lors de l’épreuve de VTT aux Jeux Olympique de Tokyo au cœur de l’été. Il avait ensuite participé à cinq courses d’un jour pour finir la saison, parvenant à remporter l’Antwerp Port Epic et surtout à finir troisième de Paris-Roubaix. Mais il s’était ensuite blessé au genou lors d’une chute « stupide » à l’entraînement en novembre.Les médecins lui ont ensuite diagnostiqué « un gonflement sur un disque intervertébral », et la seule solution pour guérir est le repos. Le Néerlandais, devenu une des star du cyclisme mondial, espère désormais que cette blessure ne va perturber son début de saison sur route. Il est notamment attendu sur les Strade Bianche le 5 mars.