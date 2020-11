Cyclo-cross : Van Aert signe son retour par une troisième place à Courtrai

Wout Van Aert faisait son grand retour ce samedi en cyclo-cross, sa discipline de prédilection qui l'avait vu briller dans la boue avant de faire de même sur route. A la veille de la première étape de Coupe du Monde qui aura lieu à Tabor en République tchèque, dimanche, c’est chez lui, en Belgique, que le coureur de Jumbo-Visma peaufinait sa préparation. A Courtrai, le triple champion du monde de la discipline (2016, 2017, 2018) a terminé sur la dernière marche du podium. Van Aert a joué la gagne jusqu'au bout, il a rattrapé Michael Vanthourenhout dans le groupe de tête avant d’être décroché dans l’avant-dernier tour. Le vainqueur de Milan-San Remo et des Strade Bianche cette année n’a cependant pas su répondre à l’accélération du champion d’Europe, Eli Iserbyt, qui est allé l’emporter.

La Coupe du Monde en ligne de mire

Le Néerlandais Lars van der Haar a également semé Van Aert pour s’adjuger la deuxième place, à six secondes d’Iserbyt. Victime d’un problème mécanique et contraint de changer de vélo, le coureur qui a été élu ce vendredi Flandrien de l’année 2020 a passé la ligne d’arrivée avec 26 secondes de retard sur son compatriote. Son retour est néanmoins encourageant pour les Mondiaux, qui pour rappel, s’étaleront sur cinq dates. Wout Van Aert et ses rivaux sont attendus dans quelques heures en République tchèque. Parmi eux, à noter l’absence de Mathieu van der Poel qui a prévu de débuter sa saison de cyclo-cross le 12 décembre à Anvers. Cependant, il faudra attendre le 23 décembre pour voir les deux amis se livrer une belle bataille dans les labourés à Herentals. Van Aert, deuxième du Tour de Flandres – sa dernière apparition sur route – derrière van der Poel aura l’occasion d’inverser la tendance et de se venger pour triompher.