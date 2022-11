Cyclo-cross : Une première à oublier pour Ferrand-Prévôt avec Ineos Grenadiers

Que c'est cruel pour Pauline @FERRANDPREVOT 🇫🇷, incapable de peser sur sa première course sous les couleurs d'INEOS en cyclo-cross #Koppenbergcross pic.twitter.com/lec62eA0K4

« Ça ne pouvait pas être parfait »

Pour voir Pauline Ferrand-Prévôt briller avec Ineos Grenadiers, il faudra encore attendre un peu. Fraîchement recrutée par l'équipe cycliste britannique,En Belgique, lors de la première manche du X²O Badkamers Trofee, la récente championne du monde de gravel a dû composer avec de nombreux soucis mécaniques lors de la course, qui lançait sa saison dans cette discipline. A l'arrivée, la native de Reims s'est classée en 12eme position à plus de six minutes de la gagnante Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal), alors qu'elle était 7eme à un tour de la fin. Malheureusement pour elle,Une nouvelle fois victorieuse, la jeune Néerlandaise (20 ans) continue elle d'afficher une impressionnante forme, après avoir remporté son 7eme cross en huit courses cet automne.« C'était ma première course de cyclo-cross, donc je n'étais pas sûr de comment ça allait se passer. Je n'ai pas eu beaucoup de repos après ma saison de VTT, mais je me suis sentie bien tout de suite. Malheureusement, j'ai eu des problèmes mécaniques, ma chaîne n'arrêtait pas de se bloquer.C'était malgré tout bien de reprendre le rythme et de tester le matériel. Aujourd'hui (mardi), ça n'a pas fonctionné, il nous reste des choses à améliorer », a par la suite déclaré « PFP », au micro de Sporza. Désormais,, ce samedi à Namur (Belgique), avec l'idée de pourquoi pas être présente en février prochain à Hoogerheide (Pays-Bas) pour les Mondiaux de la discipline.