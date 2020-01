Cyclo-cross : Pauline Ferrand-Prévot a rechuté

Pauline Ferrand-Prévot a rechuté ! La cycliste française de bientôt 28 ans (elle les fêtera le 10 février prochain) souffre de nouveau d’une endofibrose iliaque au niveau de la jambe gauche, soit la même blessure qui l’avait contraint de se faire opérer il y a un an à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. L’octuple championne du monde (sur route, en VTT, en cyclo-cross…) a annoncé ce mardi qu’elle allait de nouveau se faire opérer pour la même cause, ce vendredi. « Depuis quinze jours, j’ai ressenti des symptômes anormaux dans le membre inférieur gauche en cyclo-cross. Apres sollicitation de mes médecins, des investigations ont pu être mises en place très rapidement. Le diagnostic de récidive d’endofibrose iliaque a été confirmé hier (même côté, au-dessus de mon ancienne opération). Cette lésion, bien que moins sévère que l’ancienne, nécessite une intervention chirurgicale. Je serai donc opérée vendredi », écrit « PFP », qui a terminé quatrième du cyclo-cross de Troyes samedi dernier, sur son Instagram.

Le compte à rebours olympique a débuté pour Ferrand-Prévot

Après sa première opération, elle n’avait pas pu remonter sur le vélo avant un mois et demi. Le délai pourrait être plus court cette fois-ci, mais elle manquera tout de même les championnats de France de cyclo-cross ce dimanche à Flamanville (Manche) et vraisemblablement les Mondiaux de Dübendorf (Suisse) les 1er et 2 février. A un peu mois de 200 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, cette opération est également un coup dur pour la Rémoise, qui vise la médaille d’or en VTT.