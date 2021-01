Cyclo-cross - Gullegem : Van der Poel enchaîne, Pidcock 2eme

Pidcock était trop juste pour inquiéter van der Poel

Deuxième jour de l'année 2021 et déjà deuxième victoire pour Mathieu van der Poel. Ce samedi après-midi, le Néerlandais, pensionnaire de la formation Alpecin-Fenix, a remporté le cyclo-cross de Gullegem, et ce pour la troisième année consécutive.Cette fois, de nombreux grands noms de la discipline avaient ainsi décidé de faire l'impasse. Parmi ceux-ci, on peut notamment citer Wout Van Aert, Eli Iserbyt ou bien encore Toon Aerts.C'est ainsi que débarrassé d'une grande partie de la concurrence, Mathieu van der Poel n'a pas eu trop de mal à lever les bras, sitôt la ligne d'arrivée franchie en premier.Un constat que le Britannique a d'ailleurs assez rapidement fait. Derrière Pidcock, le podium a été complété par Jens Adams, qui a eu le dernier mot devant Gianni Vermeersch, dans les tous derniers moments de cette nouvelle épreuve.