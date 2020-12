Cyclo-cross : Coupe du Monde (H) : Van Aert écoeure van der Poel

Van Aert n’a jamais tremblé

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ne se quittent plus ! Le Belge de 26 ans et le Néerlandais de bientôt 26 ans s’affrontaient ce dimanche pour la quatrième fois de la saison de cyclo-cross, et Van Aert a égalisé à deux victoires partout dans son duel avec le petit-fils de Raymond Poulidor, en s’imposant à Dendermonde, dans les Flandres belges. Au lendemain de la victoire de van der Poel devant Van Aert à Heusden-Zolder (Belgique), dans le cadre du Superprestige, le Belge s’est cette fois imposé dans la catégorie-reine, la Coupe du Monde, dont c’était la troisième manche de la saison 2020-21., et qui a contraint les organisateurs à modifier un peu le parcours après la course féminine (remportée par Lucinda Brand).Wout Van Aert a accéléré dès le deuxième tour et n’a cessé d’augmenter son avance ensuite, pour s’imposer en 1h06 avec 2’59 d’avance sur Mathieu van der Poel, victime d’une crevaison à mi-parcours, et 3’06 sur son compatriote Toon Aerts.« Le parcours s'est aggravé à chaque tour. C'était vraiment épique et j'ai vraiment apprécié. Il n'y avait aucun intérêt à appliquer une tactique. C'était juste à la recherche d'un rythme que vous pourriez maintenir et qui était apparemment plus élevé pour moi aujourd'hui que pour les autres", a réagi Van Aert après la course.Le coureur de Jumbo-Visma en profite pour prendre la tête de la Coupe du Monde, qui avait vu Michael Vanthourenhout remporter la première manche à Tabor en République tchèque et Mathieu van der Poel la deuxième à Namur en Belgique. Les deux dernières manches se dérouleront le 3 janvier à Hulst aux Pays-Bas et le 24 janvier à Overijse en Belgique.