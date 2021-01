Cyclo-cross - Championnats du monde (H) : Van der Poel triomphe devant Van Aart

Van der Poel à trois titres du record

CYCLO-CROSS / CHAMPIONNATS DU MONDE (H)

Classement final - Dimanche 31 janvier 2021

Yann Gras (FRA) à 5'11

Wout Van Aert – Mathieu van der Poel. Les deux rois du cyclo-cross, triples champions du monde de la discipline, s’affrontaient ce dimanche à Ostende pour tenter de remporter un quatrième maillot arc-en-ciel. Et c’est le Néerlandais qui a pris le meilleur sur le Belge ! Malgré une chute et un « déchaussage », le petit-fils de Raymond Poulidor, tout juste âgé de 26 ans, est venu ajouter un titre mondial à ceux glanés en 2015, 2019 et 2020., se montrant impressionnants notamment en roulant à la limite du sable et de la plage d’Ostende, dans les vaguelettes.Van Aert a été le premier à prendre une petite avance et a démontré sa force en roulant dans le sable pendant que son rival portait son vélo et courait. Le Néerlandais a commencé à perdre un peu de temps et s’est même retrouvé à quinze secondes du Belge lorsqu’il a chuté dans une ornière dans le deuxième tour. Mais il a réussi à revenir dans le troisième, et même à doubler Van Aert, diminué par une crevaison de la roue avant mais qui a pu rapidement changer de vélo.Le Belge n’a jamais baissé les bras, mais il termine avec 37 secondes de retard sur le grand vainqueur du jour. « Bien sûr la crevaison a eu de l’importance, ça m’a permis de revenir, mais la course n’était pas finie, a reconnu van der Poel à l'arrivée. J’étais plus rapide, notamment sur le sable. Je me suis amélioré sur chaque tour, c’est ce qui a fait la différence. C’était vraiment très étrange, on n’avait pas l’impression d’un championnat du monde, il n’y avait pas de public, d’amis, de famille. Peut-être que je m’en rendrai plus compte quand je monterai sur le podium. » Mathieu van der Poel rejoint ainsi le Belge Roland Liboton au palmarès des quadruples champions du monde de cyclo-cross. Il n’est plus qu’à trois titres du recordman Eric De Vlaeminck.2- Wout van Aert (BEL) à 37"3- Toon Aerts (BEL) à 1'244- Tom Pidcock (GBR) à 1'375- Laurens Sweeck (BEL) à 2'05...11-...