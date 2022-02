Cyclo-cross : Aerts, double vainqueur de la Coupe du monde, contrôlé positif

Aerts : "Mon monde s'est écroulé"



Toon Aerts (28 ans) dans la tourmente., une substance figurant sur la liste des produits interdits par l'UCI initialement utilisée pour lutter contre le cancer du sein mais prohibée en compétition comme hors-compétition dans la mesure où elle est susceptible de masquer l'utilisation d'anabolisants comme d'augmenter la quantité de testostérone au sein de l'organisme. Le concurrent de Woot Van Aert, Mathieu van der Poel ou encore du Britannique Tom Pidcock, sacré champion du monde de la spécialité le 30 janvier dernier lors d'une course qui avait vu Aerts lancer le premier les hostilités,"Mon monde s'est écroulé hier (mardi). Je suis en train de chercher à savoir comment cela a pu se produire. Le métabolite du létrozole a été trouvé dans mon échantillon d'urine. Je n'avais jamais entendu parler de ce produit jusqu'à hier et je ne sais pas non plus comment il est entré dans mon corps", a assuré le cycliste belge de l'équipe Baloise Trek Lions, tout de suite venu au soutien de son leader. "Nous avons entendu Toon et le croyons sur parole en disant qu'il n'a pas pris de produits pouvant contenir la substance."