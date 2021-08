Cyclisme - VTT : Van der Poel aux championnats du monde de Val di Sole

Mathieu van der Poel reste sur un échec cuisant. Son rêve de devenir champion olympique de VTT s’est brisé au Japon après une chute impressionnante en début de course. Handicapé par des douleurs au dos, le petit-fils de Raymond Poulidor s’est relevé difficilement et a tenté de continuer la course avant de finalement abandonner. Cette désillusion a reboosté le Néerlandais de 26 ans qui a d’ores et déjà confirmé qu’il sera présent aux Championnats du monde de VTT programmés à Val di Sole du 25 au 29 août. « J'ai hâte de participer aux championnats du monde de VTT. Après les Jeux Olympiques, il était important pour moi de me fixer de nouveaux objectifs. J'adore venir à Val di Sole. C'est un beau parcours dont je garde de bons souvenirs, comme la course de Coupe du Monde en 2019 que j'y ai gagnée », a-t-il fait savoir dans des propos relayés par les médias néerlandais.

Van der Poel rêve d'un triplé inédit

Le quadruple champion du monde de cyclo-cross revient déterminé dans les labourés et se prend à rêver d’un triplé historique. Devenir champion du monde de cyclo-cross, VTT et route. « Ce serait bien de devenir champion du monde dans les trois disciplines. Il sera très difficile de le faire en un an, mais j'espère y arriver. » Le coureur de la formation Alpecin-Fenix, couronné pour la quatrième fois en janvier en cyclo-cross sur le parcours d’Ostende, n’est jamais monté sur la première marche du podium des Mondiaux de VTT. Son meilleur résultat reste une troisième place à Lenzerheide en 2018. De plus, il sera engagé aux championnats du monde de cyclisme sur route à Louvain (18-26 septembre). Un retour sur le bitume qu’il préparera avec le Binckbank Tour (30 août-5 septembre), anciennement Tour du Benelux, dont il est le tenant du titre. Cette échéance débutera deux jours après les Championnats du monde de VTT. Autant dire que les prochaines semaines de Mathieu van der Poel s’annoncent chargées.