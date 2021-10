Cyclisme : Très importante amende pour Oleg Tinkov

Founder of Russian Bank Sentenced for Felony Tax Conviction Arising from Scheme to Evade Exit Tax while Renouncing his U.S. Citizenshiphttps://t.co/KyRTpQauZs

Tinkov va se délester de 500 millions de dollars

C’est un nom qui a beaucoup fait parler dans le cyclisme professionnel. Entre 2006 et 2016, Oleg Tinkov a été un des personnages emblématiques du peloton. Arrivé dans la discipline avec la fondation de son équipe Tinkoff Restaurants, rapidement rebaptisée Tinkoff Credit Systems, l’homme d’affaires a ensuite été évincé à l’arrivée de la formation désormais connue sous le nom Katusha dans l’élite du cyclisme professionnel. Le Moscovite est ensuite revenu trois ans plus tard, tout d’abord en devenant un des sponsors de l’équipe Saxo Bank avant d’en racheter l’intégralité du capital fin 2013. Après avoir pu compter sur des coureurs tels Alberto Contador ou encore Peter Sagan, Oleg Tinkov a mis fin à son engagement au terme de la saison 2016, entraînant la fermeture pure et simple de l’équipe. Entrepreneur tous azimuts, Oleg Tinkov n’était pas bien forcément un personnage bien vu et est notamment devenu une cible de la justice américaine.Sous le coup d’un mandat d’arrêt pour fraude fiscale, Oleg Tinkov avait échappé à la case prison en 2020 après avoir payé une caution d’un montant légèrement inférieur à 24 millions d’euros et avoir invoqué des raisons médicales. Une affaire qui n’en est pas restée là et la justice américaine a rendu son verdict ce vendredi dans un communiqué. Pour avoir tenté d’échapper au fisc américain dans le cadre des activités de sa banque, Oleg Tinkov a été condamné à une peine d’un an de prison avec sursis mais devra surtout payer une amende au montant astronomique. En effet, l’homme d’affaires russe devra payer pas moins de 500 millions de dollars, soit 440 millions d’euros. Une somme qui est le total des arriérés d’impôts à hauteur de 215 millions d’euros, des intérêts et une amende de 87 millions d’euros. Avec une fortune estimée à plus de deux milliards et demi d’euros, cette amende est un coup dur pour Oleg Tinkov.