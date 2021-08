Cyclisme - Tour de Burgos : Molano vainqueur, Bardet toujours leader

La 4eme étape du Tour de Burgos ce vendredi, ralliant Roa à Aranda de Duero sur 149km, n'a pas été de tout repos pour les coureurs. Sous un temps pluvieux, certains ont embrassé l'asphalte, dont l'Italien Domenico Pozzovivo (Team Qhubeka ASSOS) désormais 8eme au général, relégué à 1:18 du leader., se contentant d'éviter les embuches et de franchir la ligne d'arrivée avec le peloton de tête, contrairement aux piégés du jour.Possédant 1 minute et 56 secondes d'avance sur le peloton à vingt kilomètres de l'arrivée, les trois échappés Hugh Carthy (EF Education-Nippo), Diego Rubio (Burgos-BH) ainsi que Marton Dina (EOLO-Kometa) ont finalement été repris à moins de dix kilomètres d'Aranda de Duero où Les sprinteurs se sont expliqués sur la dernière ligne droite. Plus fort que ses rivaux ce vendredi, le Colombiendevant l'Espagnol Jon Aribesturi (Caja Rural-Seguros RGA) et un duo d'Italiens composé d'Albanese Vincenzo (EOLO-Kometa) et Matteo Trentin (UAE Team Emirates).Aucune incidence au général pour Romain Bardet qui a franchi la ligne en 36eme position. Il devra résister ce samedi à ses poursuivants lors de l'ultime étape, de 149 kilomètres, entre Comunero de Revenga et. La montagne, le terrain de prédilection du grimpeur français qui comptabilise 45 secondes sur son dauphin Mikel Landa (Bahrain-Victorious) et une minute sur un duo composé de David de la Cruz (UAE Team Emirates) et Fabio Aru (Team Qhubeka ASSOS). Verdict ce samedi aux environs de 18h...