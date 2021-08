Cyclisme sur piste : Les Mondiaux 2021 récupérés par Roubaix

Cyclisme sur piste: le Mondial 2021 s’invite à Roubaix! https://t.co/yFSogFDGE2 pic.twitter.com/maJOXHtarL

— La Voix des Sports (@lavoixdessports) August 12, 2021

Roubaix va précéder Saint-Quentin-en-Yvelines

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a dû parer au plus pressé. L’édition 2021 des championnats du monde de cyclisme sur piste devait avoir lieu du 13 au 17 octobre prochain sur le vélodrome d’Achgabat, au Turkménistan. Toutefois, en juin dernier, l’événement a dû être annulé à la demande des organisateurs en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus en place dans le pays. A partir de là, les dirigeants de l’UCI se sont mis à la recherche d’un site alternatif afin d’organiser ces championnats du monde dans les meilleures conditions. Si la fédération a assuré à l’époque être « en contact avec plusieurs organisateurs alternatifs potentiels en vue du déplacement de l’événement dans un autre site aux mêmes dates », elle s’est rapidement tournée vers la Fédération Française de cyclisme (FFC) à cette fin. La présence à la tête de l’UCI de l’ancien président de la FFC a pu faciliter les échanges, quelques mois après la candidature infructueuse de La Planche-des-Belles-Filles pour accueillir les Mondiaux sur route 2020.Les discussions se sont multipliées et même intensifiées au moment des Jeux Olympiques de Tokyo. Selon les informations de La Voix du Nord, une conclusion heureuse a pu être trouvée. La solution la plus évidente aurait été le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui doit déjà accueillir l’édition 2022 des championnats du monde de cyclisme sur piste. Mais l’utilisation de ces installations comme centre de vaccination ne permet pas d’y organiser un tel événement. C’est alors que la FFC a proposé une autre solution, celle du « STAB ». Malgré des travées qui ne peuvent accueillir que 1000 personnes quand le cahier des charges de l’UCI exige une capacité minimale fixée à 5000, cette proposition a été validée avec une officialisation attendue dans le courant de la semaine prochaine. Inauguré en septembre 2012 à proximité de l’historique vélodrome qui accueille chaque année l’arrivée de la classique Paris-Roubaix, le Vélodrome Jean-Stablinski va ainsi accueillir son premier événement majeur. Les dates devraient être légèrement revues avec une compétition qui se déroulera du 20 au 24 octobre prochains.