Cyclisme sur piste : Kouamé remporte le titre mondial du 500m !

Deux records de France en quelques heures pour Kouamé

L’équipe de France attendait ça depuis 1999. Depuis le cinquième titre consécutif de Félicia Ballanger, jamais la Marseillaise n’avait retenti à l’issue du 500m des championnats du monde de cyclisme sur piste. Une attente à laquelle Marie Divine Kouamé a mis fin avec la manière. La native de Créteil, restant sur une déception lors de la vitesse par équipes et une élimination dès les huitièmes de finale de la vitesse individuelle, a tout donné sur les deux tours de piste du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au lendemain de l’émotion suscitée par l’or remporté par Mathilde Gros, Marie Divine Kouamé a été au rendez-vous avec une performance tout simplement exceptionnelle. Et c’est ce qu’il fallait pour déloger la Chinoise Yufang Guo, huitième des qualifications et donc première en piste. Bouclant la distance en 33’’214, cette dernière a vu toutes ses rivales se casser les dents sur sa performance, notamment l’Australienne Kristina Clonan, sacrée lors des derniers Jeux du Commonwealth, et la Néerlandaise Hetty van der Wouw. Après avoir battu le record de France du 500m en 33’’159 lors des qualifications, dont elle a pris la deuxième place, Marie Divine Kouamé a pris un départ prudent.La Tricolore a ensuite atteint la mi-distance avec 50 millièmes de seconde de retard sur le temps de passage de Yufang Guo. Toutefois, comme les performances précédentes l’ont montré, la Chinoise a baissé de pied dans le deuxième tour. La Tricolore, quant à elle, a su finir très fort. Passant devant à 125 mètres du but, Marie Divine Kouamé n’a jamais relâché son effort sous les acclamations du public très largement acquis à sa cause. Coupant la ligne en 32’’835, battant à nouveau son record de France et descendant sous les 33 secondes pour la première fois de sa jeune carrière, la Cristolienne s’est installée au sommet de la feuille des temps avant le passage d’Emma Hinze, qui voulait à tout pris voir l’Allemagne conserver le titre remporté par Lea Sophie Friedrich en 2020 et 2021. Mais, très vite, le public a réalisé qu’il n’y avait pas match. Emma Hinze a concédé plus de deux dixièmes sur le départ, perdant encore du temps sur la fin du premier tour. Pour 216 millièmes de seconde, Marie Divine Kouamé remporte le titre de championne du monde pour sa première participation et apporte à l’équipe de France un deuxième titre en deux jours. Le seul regret viendra du fait que le 500m ne soit plus une discipline olympique.