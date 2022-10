Cyclisme sur piste : Des Mondiaux globalement réussis pour l'équipe de France

Sept médailles dont trois en or. L’équipe de France de cyclisme sur piste n’avait plus connu autant de réussite lors des championnats du monde depuis l’édition 2017 à Hong Kong. Sur leurs terres, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui accueillera la discipline dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, les pistards tricolores n’ont pas déçu et ont même donné de très grands motifs d’espoirs de briller à domicile dans un peu moins de deux ans. Une 112eme édition des Mondiaux qui n’avait pourtant pas démarré sous les meilleurs auspices. Médaillé d’argent lors des championnats d’Europe de Munich derrière les intouchables néerlandais, Timmy Gillion, Rayan Helal et Sébastien Vigier n’ont pas été en mesure de récidiver à l’échelle mondiale. En effet, alors que les Pays-Bas ont chuté en finale face à l’Australie, les Bleus ont calé dès le premier tour face à l’Allemagne. Une soirée qui avait également vu le quatuor champion d’Europe de la poursuite par équipes masculine avoir la malchance de tomber face à l’Italie de Filippo Ganna dès le premier tour.

Gros enfin titrée, la divine surprise Kouamé

Des débuts qui n’avaient pas plus été encourageants pour Marie Divine Kouamé, Julie Michaux et Mathilde Gros en vitesse par équipes féminine. Mais les jeunes pousses de la piste française ont dépassé les attentes. Annoncée depuis de longues années comme un prodige, la native de Sainte-Catherine a attendu octobre 2022 pour enfin se révéler. Sous la férule de Grégory Baugé, Mathilde Gros a pu déployer tout son potentiel et n’a quasiment rien laissé à ses adversaires. Dominatrice comme jamais face à Lea Sophie Friedrich, la Tricolore a pris sa revanche par rapport à la finale de Munich perdue face à Emma Hinze. 23 ans après, Félicia Ballanger a enfin vu une Française s’emparer du maillot arc-en-ciel… et ce n’était pas fini. A peine 24 heures plus tard, Marie Divine Kouamé a créé une véritable surprise lors du 500m, discipline qui ne figurera pas au programme des Jeux Olympiques. Grâce à deux records de France battus, la Cristolienne a fait se lever le public du Vélodrome National et lui a offert une Marseillaise pleine d’émotions. La encore, Félicia Ballanger a tenu celle qui lui a succédé.

Thomas et Grondin éclairent le bilan tricolore

Un public francilien qui n’était pas encore rassasié et qui a pu partager le titre mondial de l’Américaine remporté par Donavan Grondin et Benjamin Thomas au terme d’une course magistrale. Ce dernier a ainsi pu laisser derrière lui la frustration née d’un omnium au terme duquel il n’a pu aller chercher que la médaille d’argent au prix d’un dernier effort exceptionnel. Parmi les satisfactions tricolores, on peut également noter l’argent pour Clara Copponi et Valentine Fortin sur l’Américaine ou le bronze qu’elle sont allées chercher avec Victoire Berteau et Marion Borras sur la poursuite par équipes. Melvyn Landerneau, quant à lui, n’a rien pu faire face à Jeffrey Hoogland sur le kilomètre, discipline dont le Français a été sacré champion d’Europe cet été. Un bilan absolument satisfaisant mais qui ne permet pas de cacher certaines déceptions. Après l’échec de la vitesse par équipes, Rayan Helal et Sébastien Vigier n’ont pas été au rendez-vous sur la vitesse individuelle et le keirin, deux épreuves dominées par l’épouvantail Harrie Lavreysen, candidat déjà affirmé aux titres olympiques en 2024. Thomas Boudat, dont la préparation n’a pas été idéale en raison d’une fracture de la clavicule en août dernier, n’a guère brillé lors de l’élimination, dernière course de ces Mondiaux. Le bilan reste exceptionnel mais il reste encore du travail avant Paris 2024.