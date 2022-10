Cyclisme sur piste : Copponi-Fortin en argent sur l'Américaine, Thomas également sur l'omnium

Dans un dernier tour de folie, Benjamin Thomas vient arracher la médaille d’argent de l’omnium 😍🥈 pic.twitter.com/g9Q1nxcQ3m

Thomas arrache l’argent sur l’omnium

Les Bleues y ont cru quelques instants. Aux côtés de Marie Le Net, Clara Copponi avait dû s’incliner face aux Néerlandaises Kirsten Wild et Amy Pieters lors des deux dernières éditions des championnats du monde de cyclisme sur piste. Désormais associée à Valentine Fortin, la native d’Aix-en-Provence a vu le maillot arc-en-ciel de l’Américaine lui échapper une nouvelle fois. Une course que les Tricolores ont pris par le bon bout, avec deux deuxièmes places et deux victoires lors des cinq premiers sprints. Le Danemark, l’Australie et la Grande-Bretagne ont longtemps été dans la course pour le podium mais c’était sans compter sur la stratégie de course gagnante des Belges. Shari Bossuyt et Lotte Kopecky sont passées à l’attaque en amont du neuvième des douze sprints et ont été les seules à prendre un tour au reste du peloton. Un pécule de 25 points qui leur a permis de passer en tête avant de remporter le 10eme sprint. Clara Copponi et Valentine Fortin ont tenté le tout pour le tout en amont de l’arrivée, où les points sont doublés. Les Tricolores ont un temps pensé avoir arraché la victoire en remportant ce dernier sprint mais la vérité a été tout autre. En effet, les Danoises Amalie Dideriksen et Julie Leth ont anticipé le mouvement des Françaises, remportant le dernier sprint pour arracher la médaille de bronze. Pour un seul petit point, les Belges s’imposent aux dépens des Françaises qui, après les championnats d’Europe de Munich avec Clara Copponi et Marion Borras, remportent à nouveau l’argent.Benjamin Thomas a tenu tout le monde en haleine lors de l’omnium. Après avoir pris la sixième place du scratch puis seulement la huitième place de la course tempo, le double champion du monde de la discipline devait se replacer à l’occasion de l’élimination. Gérant parfaitement cette épreuve durant laquelle il ne faut jamais être dernier et dominant Ethan Hayter dans le dernier sprint, Benjamin Thomas a empoché les 40 points de la victoire pour remonter au quatrième rang avant la course aux points, décisive pour l’attribution du titre mondial. Parvenant à grappiller des points sprint après sprint, le Tricolore a su remonter à la troisième place mais à bonne distance d’Ethan Hayter et Aaron Gate. A l’orée des 20 derniers tours, Niklas Larsen a su déjouer la vigilance de ses rivaux pour sortir du peloton et prendre un tour. Un bonus de 20 points qui a permis au Danois de remonter au deuxième rang. La réaction de Benjamin Thomas est arrivée à l’entame des dix derniers tours, quand il a attaqué avec Ethan Hayter dans sa roue. Le duo a su collaborer mais prendre un tour au peloton semblait difficile. Mais, dans la 50 derniers mètres de l’épreuve, le duo franco-britannique a atteint son but. 20 points supplémentaires qui permettent à Ethan Hayter de confirmer son titre mondial, son deuxième de suite sur l’omnium. Avec 127 points, Benjamin Thomas remporte la médaille d’argent, son quatrième podium mondial dans la discipline.