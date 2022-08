Copponi et Gros en argent

L'équipe de France de cyclisme sur piste poursuit sa moisson de médailles aux championnats d'Europe de Munich ! Ce lundi, c'est Melvin Landerneau qui a décroché le Graal, en devenant champion d'Europe du kilomètre ! Le Martiniquais de bientôt 25 ans, qui avait déjà remporté la médaille d'argent dans l'épreuve par équipes, a glané sa première médaille d'or en individuel dans une grande compétition internationale, au terme d'une journée parfaite. Il avait en effet signé le meilleur temps des qualifications en début d'après-midi, en réussissant un chrono de 59"653, pendant que son compatriote Quentin Lafargue (31 ans), champion d'Europe 2016 et 2019, réussissait le cinquième temps en 1'00"550 et se qualifiait également. Landerneau était donc le dernier à s'élancer dans cette finale à huit, et il s'est imposé en 59"975, parvenant à dépasser l'Italien Matteo Bianchi dans le dernier tour après avoir été dominé pendant les quatre premiers. L'Allemand Maximilian Dörnbach décroche la médaille de bronze, alors que Quentin Lafargue n'a pu faire mieux que septième (1'01"030). En fin de journée, la France a remporté une autre médaille d'or, grâce à Donavan Grondin. Le coureur d'Arkéa-Samsic, qui fêtera ses 21 ans le moins prochain, a remporté son premier titre européen sur l'omnium, à l'issue d'un final de folie. Sixième de la course scratch et neuvième de la course tempo, le Réunionnais a fini en boulet de canon, en remportant la course à élimination puis la course aux points, grâce à un dernier sprint exceptionnel. Il s'impose au classement général avec deux points d'avance sur l'Italien Simone Consonni et quatre sur l'Espagnol Sebastian Mora Verdi. Quelle journée pour la piste française !Dans la soirée, c'est avec une médaille d'argent autour du cou que Clara Copponi a conclu son omnium. La pistarde de 23 ans, médaillée de bronze de la poursuite par équipes, a réussi une très belle journée, échouant à seulement trois points de l'Italienne Rachele Barbieri. Dans cette épreuve qui mêle quatre disciplines différentes, l'Aixoise a d'abord fini quatrième de la course scratch, avant de remporter la course tempo puis la course par élimination. En tête avant la course aux points, elle a finalement terminé deuxième derrière l'Italienne, mais devant la Polonaise Daria Pikulik. Quelques minutes plus tard, c'est Mathilde Gros qui a apporté une autre médaille d'argent à la délégation française. En finale de la vitesse individuelle, la Lensoise de 24 ans était opposée à l'Allemande championne du monde Emma Hinze, soutenue par une grande partie du vélodrome, et elle s'est inclinée de justesse. Alors que Hinze avait remporté assez facilement la première manche, Gros a gagné la deuxième avec brio, mais dans la manche décisive, la championne du monde est venue coiffer sur la ligne la pistarde française, pour quelques centièmes. Cela reste tout de même un beau résultat pour Gros, à quelques semaines des championnats du monde de St-Quentin-en-Yvelines et à moins de deux ans de Paris 2024... A ce jour, le cyclisme sur piste a en tout cas apporté à la France 11 de ses 30 médailles lors de ces championnats d'Europe multisports.