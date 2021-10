Cyclisme sur piste – Championnats d’Europe : Et de dix médailles pour la France !

Grosse chute pour Gros

Et huit et deux qui font dix ! L’équipe de France de cyclisme sur piste a conclu les championnats d’Europe de Granges, avec dix médailles soit deux de plus que lors de son dernier Euro en 2019 (la France avait déclaré forfait en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus), après en avoir glané deux supplémentaires lors de la dernière journée., alors que l’Allemand Joachim Eilers complète le podium. L’autre Français en lice, Rayan Helal, a quant à lui terminé dernier de la finale de classement (et donc 12eme au total).La deuxième médaille du jour pour la France est venue du madison féminin,, derrière la Grande-Bretagne (63pts) et le Danemark (50pts). Pas de médaille en revanche sur le keirin féminin. Mathilde Gros (21 ans), médaillée de bronze sur la vitesse, a remporté son premier tour mais a lourdement chuté lors du deuxième. La Nordiste a réussi à se relever mais elle n’a pas pris part à la finale de classement pour les septième à douzième places. Le titre est revenu à la Néerlandaise Shanne Braspennincx, la championne olympique de la discipline. Enfin, dans la toute dernière épreuve de cet Euro, le madison masculin, Thomas Boudat et Morgan Kneisky n'ont pu faire mieux que sixième, bien loin des Néerlandais Yoeri Havik et Jan Willem van Schip. Les Pays-Bas terminent d'ailleurs en tête du classement des médailles, avec onze breloques, dont sept en or. La France, avec deux médailles d'or, cinq d'argent et trois de bronze, finit cinquième.Rendez-vous désormais à partir du 20 octobre pour les championnats du monde de Roubaix ! Où il faudra confirmer à domicile les excellents résultats suisses.